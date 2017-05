Grit Šadeiko püstitas Götzises Eesti rekordi

Kaugushüpe:

Nii oma rekordivõistlusel 6.35 hüpanud Šadeiko kui Klaup astusid oma esimesed katsed üle, teisel katsel sai Šadeiko kirja 6.17 ning Klaup 5.78. Kolmandal katsel ei saanud Šadeiko taas tulemust kirja, Klaup hüppas 5.42.

Võimsa isikliku rekordi püstitas lätlanna Laura Ikauniece-Admidina, kes sai kohe avakatsel kirja 6.64, edestades oma senist parimat tulemust 15 sentimeetriga ning on nüüd Läti rekordigraafikust ees 124 punktiga. 26 sentimeetriga parandas senist tippmarki sakslanna Carolin Schäfer, kes kahe üleastumise järel sai kirja 6.57 ning edestab isikliku rekordi graafikut 215 punktiga.

Šadeikol on üheteistkümnendana koos 4585 punkti, millega ta jätkab Eesti rekordi graafikus, olles plussis 18 punktiga. Klaup on viie ala järel 4280 punktiga 20. kohal. Esikoha nimel käib tihe rebimine - nii sakslannal Carolin Schäferil kui belglannal Nafissatou Thiamil on koos 5083 punkti, britt Katarina Johnson-Thompson on 5076 punktiga kolmas. Tugev kaugushüpe tõstis lätlanna Ikauniece-Admidina neljandaks.

Odavise:

Šadeiko sai avakatsel kirja 48.35, rekordvõistlusel jäi tema parimaks tulemuseks 46.75. Teisel katsel eestlanna tulemus kirja ei läinud, kolmandas voorus läks kirja 47.43. Mari Klaup viskas avakatsel 41.72, teisel katsel läks kirja 47.07 ning kolmandat katset Klaup lugemisele ei lasknud. Fantastilise võistluse krooniks viskas Thiam 59.32, mis tähistab ühtlasi nii Belgia kui Götzise võistluste rekordit. Šveitslanna Geraldine Ruckstühli 58.31 on ka uus Šveitsi rahvusrekord, isikliku rekordi püstitas ka lätlanna 56.17-ga.

Enne viimast ala edestab 5413 punkti kogunud Šadeiko Eesti rekordi graafikut 49 punktiga, Klaubil on koos 5083 punkti.

800 m jooks:

Šadeiko läbis distantsi ajaga 2.16,86, millega jäi isiklikust rekordist 0,26 sekundi kaugusele. Kokku kogus ta 6280 punkti, mis tähistab Eesti rekordit. Ühtlasi täitis Šadeiko Londoni maailmameistrivõistluste normi. Teise eestlannana võistlustules olnud Klaup sai 5872 silmaga 21. koha.

Võistluse ja Belgia rekordi püstitanud Thiam läbis kaks staadioniringi 2.15,24-ga, saades kokku 7013 punkti. Järgnesid Schäfer 6836 ning Läti tippmarki kohendanud Ikauniece-Admidina 6815 silmaga.