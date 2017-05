Avageimi võitnud Eesti võrkpallikoondis pidi Venemaa paremust tunnistama

Matši avageimi võitis Eesti 25:21 ning juhtis ka teist geimi 21:18, kuid kaotas selle 21:25. Kolmandas ja neljandas geimis panid venelased oma paremuse maksma kindlamalt, numbritega 25:18 ja 25:19.

Koha MM-finaalturniiril tagas Venemaa, kes võitis Tallinnas toimunud D-alagrupis kõik viis vastast, kogudes 15 punkti. Lisavalikturniiri kaudu saab MM-i piletit püüda Eesti, kes teenis 12 silma.

Täna sai paika kogu turniiri paremusjärjestus, kui Rumeenia alistas Ungari 3:0 (25:19, 26:24, 27:25) ning Montenegro oli Kosovost üle samuti 3:0 (25:15, 25:9, 25:15). Rumeenia sai kokku 9, Montenegro 5, Ungari 4 ning Kosovo 0 punkti.

Enne mängu:

Mõlemad meeskonnad on seni võitnud neli kohtumist. Tänase matši võitja tagab kohe pääsme tuleva aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaaltunriirile, kaotaja jätkab pileti jahtimist juulis toimuvas valiksarja kolmandas ringis, kus selgitatakse kuues alagrupis teiseks jäänud võistkondade vahel välja veel üks finaalturniirile jõudev meeskond.

"Oleme MM-ile lähemal, kui kunagi varem. Venemaa vastu on eesmärk mängu nautida ja mängida igat punkti, nagu see oleks kohtumise viimane ning tõmmata publik endaga kaasa," rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal, kes peab täna koondisekarjääri veerandtuhandenda kohtumise. "Läheme võitlema ja võitma, kes iganes vastas on," lisas nurgaründaja Andres Raadik. "Mine tea, äkki oleme geimi lõpus punkt-punktis ja Olku (Oliver Venno) lööb kolm ässa ja olemegi võitnud,” sõnas klubihooajal Soome põhiturniiri uue punktirekordi püstitanud mängumees.

Koondised pidasid nädal aega tagasi ka ühe sõpruskohtumise, kus Londoni olümpiamängudel triumfeerinud idanaaber jäi võitluslikus mängus peale 3:0 (25:22, 25:20, 25:21). "Kui suudame ise serviga survet hoida ja oma head õnnestumised kaitses ära realiseerida ning rünnakul meeles pidada, et vastas on kolmemeetrised mehed ning sellest lähtuvalt hoida rünnakul kõrgust ja üritada palle kätest välja mängida, siis on kõik hästi," analüüsis Toobal.