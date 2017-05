Tartu Rattaralli lasteüritustel vuras ringi ligi 3400 last

36. Tartu Rattaralli lastedistantsid on mõeldud igas vanuses lastele - TILLUsõidud (500 m ja 1,1 km) eelkooliealistele ja MINIralli (5,2 km ja 7,6 km) veidi suurematele rattaentusiastidele. Kõige pisemaid rattureid oli tänastel üritustel esialgsetel andmetel ühtekokku 1974 ning kooliõpilasi 1403.

Klubi Tartu Maraton projektijuhi Oliver Kivimäe sõnul on rattaüritused Tartu jaoks üpriski erilised. "Päev algas Rattaralli lasteüritustega ja lõppes profiratturite sõiduga Tartu Grand Prix’l. Kuid see, et nii palju lapsi Rattamaratoni lasteüritustele kohale tuli, näitab, et rattasport on midagi, mis inimestele korda läheb," ütles ta. Kivimäe lisas, et ehk sirgub just lasteüritustelt tulevane profirattur.

Tartu Rattaralli lastesõidud olid tänavuse Tartu Maratoni Mini Kuubiku sarja kolmas etapp. Sari jätkub augustis 11. Tartu Rulluisumaratoni lasteüritustega. Kõik Tartu Maratoni Mini Kuubiku üritused on lastele tasuta ning üritustel võitjaid ei selgitata. Kõik lõpetajad saavad medali, diplomi ning pisikese auhinnakoti.

Täna toimuvad 36. Tartu Rattaralli põhisõidud. Kavas on 135 km ja 62 km pikkused distantsid Lõuna-Eesti maalilistel teedel.