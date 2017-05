Õiglane alistas kümnevõistluses 14. eestlasena 8000 punkti piiri

110 m tõkkejooks:

Janek Õiglane sai kirja aja 14,72, mis on viis sajandikku aeglasem tema rekordiseerias (7945 punkti) kirja läinud ajast. Rosenbergi jooks lõppes juba enne esimest tõket, avapäeval kuulitõukes nulli saanud Maicel Uibo ületas finišijoone ajaga 14,80 (isiklik rekord 14,60). Alavõidu võttis võistluste liider, kanadalane Damian Warner, kes sai kirja aja 13,54.

Päeva avaala järel on 18. kohal oleval Õiglasel koos 4963 punkti, millega ta edestab oma rekordigraafikut 28 punktiga. Uibol on 4352 ning Rosenbergil 4046 silma. Warner juhib kuue ala järel 5567 punktiga, ukrainlasel Oleksi Kasjanovil on 5323 ning sakslasel Rico Freimuthil 5289 silma.

Kettaheide:

Rekordiseerias 40.70 kirja saanud Õiglase seeria oli täna 40.20 - 38.54 - 40.96, Uibole jäi parimal katsel kirja 47.17, mis andis talle kolmanda koha. Alavõidu võttis Freimuth 49.45-ga.

Seitsme ala järel on Õiglasel 5647 punkti, millega ta on rekordigraafikust ees 33 silmaga. Uibol on koos 5164 punkti. Liidrina jätkab Warner, kes andis kettaheites isiklikule rekordile ära peaaegu kuus meetrit. Kanadalasel on koos 6320 punkti, teiseks tõusnud Freimuthil on 6148 ning Kasjanovil 6090 silma.

Teivashüpe:

Õiglane kordas 4.90-ga isiklikku rekordit. Alavõitu jagasid 5.40-ga Pau Tonnesen ja Eelco Sintnicolaas. Uibo ületas 5.20, kuid vigastas reielihast ja katkestas. Üldarvestuses juhib Warner 7139 punktiga, kes edestab Sintnicolaasi 113 silmaga. Õiglane on 6527 punktiga 17. kohal, Uibol on koos 6136 silma.

Odavise:

Alavõit läks 71.88-ga Leonel Suarezile. Õiglane sai 65.17-ga viienda koha. Enne viimast ala juhib Warner 7842 punktiga, edestades Sintnicolaasi 48 silmaga. Isiklikku rekordgraafikut 93 punktiga edestav Õiglane hoiab 7343 silmaga 14. kohta.

1500 m jooks:

Õiglane läbis distantsi 4.37,76-ga ning kogus isiklikku rekordit tähistavad 8037 punktiga. Ühtlasi sai temast 14. eestlane, kes alistanud 8000 punkti piiri. MM-normi 8100 silma Õiglane siiski ei täitnud.

Viimase ala esikoht läks 4.08,90-ga Gael Querinile, kuid võistluse võitis Götzises kolmandat korda triumfeerinud Warner 8591 punktiga.