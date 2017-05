Purjetamise Eesti MV etapil ootavad täna ees põnevad finaalid

Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja avaregati Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste teine päev möödus sarnaselt reedele nõrga tuule tingimustes. Täna tuleb Laser Radial, Laser Standard ja F18 klasside sportlastel veel pingutada viimastes fliidisõitudes, et pääseda nende hulka, kes pärastlõunal kõrgeimate kohtade nimel finaalsõitudes heitlema asuvad.

Kesistele tuuleoludele vaatamata õnnestus eile pidada ära kolm kena võistlussõitu. Laser Standard klassis oli taas konkurensitult parim Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK), kes on seega ka üldkokkuvõttes liider. Talle järgneb kõigis kahe päevaga peetud viies sõidus vaid tublide teiste ja kolmandate tulemustega finišeerinud Georg Haud (ROPK) ning kolmas on 12 mehe seas Tavo Annus (ROPK).

Laser Radialil jätkab esikohal Keith Luur (PJK), kes oli eile tugevaim kõigis sõitudes. Kogunisti 28 võistlejaga klassis on parima naisena üldarvestuses teine Anna Pohlak (TJK). Kolmandaks on aga tõusnud Joosep Laus (SMS).

F18 katamaraanil seilava kuue meeskonna hulgas ei ole liidripositsiooni käest andnud Uku Kuusk ja Aivar Soo (EKL). Teisena jätkavad Jüri Saarnak ja Vahur Teder (KJK) ning kolmandana nendega võrdsete punktidega Andres Laul ja Ain Roosma (EKL).

Baltic Cup tiitlitele võistlevas RS Aero klassis on peetud kolm sõitu, millest kahe võitjana on kokkuvõttes esikohta hoidmas Kristo Õunap (PSPK). Teisel kohal paikneb Venemaa purjetaja Vladislav Ivanovski ja kolmas on kaheksa sportlase konkurentsis Liina Kolk (SMS).

Võistlusformaat koosneb reedest pühapäeva ennelõunani merel toimuvast fliidisõitude seeriast ja pühapäeva pärastlõunal Pirital ranna lähistel lühirajal purjetatavast vaatemängulisest finaalsõitude seeriast (välja arvatud klass RS Aero, kus sõidetakse vaid fliidisõidud). Finaalseeria koosneb poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja neljas koht. Finaalsõite kommenteerivad kaldal purjetajad Maris Seersant ja Rimo Timm ning neile on võimalik vahemikus 13.50 kuni 17.15 koha peal kaasa elada Pirita jõe idapoolse muuli merepoolses otsas.

Purjetamise Eesti meistrivõistlused koosnevad kokku kaheksast regatist:

1) 26.-28. mai Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, F18

2) 2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula

3) 9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid RS Feva, 29er, F18

4) 16.-18. juuni Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula

5) 14.-16. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er

6) 25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 8.-10. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 22.-24. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula