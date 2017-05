VIDEOD | USA kolmikhüppaja ületas Teemantliiga etapil taas 18 meetri piiri

Taylori tulemus on kõigi aegade kolmas, sellest on kaugemale hüpanud vaid britt Jonathan Edwards (18.29) 1995. aastal ning Taylor ise (18.21) 2015. aasta Pekingi MM-il. Taylori järel sai teise koha tema kaasmaalane Will Claye 18.05-ga, kuid lubatust veidi suurema taganttuule tõttu ei lähe tema tulemus ametlikesse tabelitesse.

Meeste 5000 meetri jooksus võidutses taas britt Mo Farah ajaga 13.00,70, kellele järgnesid Etioopia jooksja Yomif Kejelcha (13.01,21) ning keenialane Geoffrey Kamworor (13.01,35). Kõrgetasemelise jooksu 15 esimest lõpetajat said vastavad kohad ka jooksvas maailma edetabelis.

Meeste 100 meetri jooksu finaliste tõukas 2.4 m/sek taganttuul, mis aitas ameeriklasel Ronnie Bakeril finišijoone ületada ajaga 9,86. Britid CJ Ujah ning Adam Gemili said kirja vastavalt 9,95 ja 10,03.

Üllatav oli naiste 200 meetri finaal, kus 21,77 jooksnud ameeriklanna Tori Bowie edestas nii Elaine Thompsonit, Dafne Schippersit kui Allyson Felixit. Teise koha sai Shaune Miller-Uibo, kelle aeg oli 21,91.

16-aastasest Norra jooksutalendist Jakob Ingebrigtsenist sai esimene 16-aastane, kes miilijooksu läbinud kiiremini kui neli minutit, talendi ajaks mõõdeti eile 3.58,07. Jooksu võitis brasiillane Rosario Andre ajaga 3.51,99, Ingebrigtseni vend Henrik oli kolmas.

Meeste kuulitõukes näitas head tulemust ameeriklane Ryan Crouser, kes tõukas kuuli 22 meetri ja 43 sentimeetri kaugusele. Teivashüppes edestas 5.86 ületanud Sam Kendricks 5.81-ga piirdunud Renaud Lavillenie’d.