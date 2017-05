Hannes Soomer stardib World Supersport sarja etapil 15. kohalt

Varasemalt European Junior Cup arvestuses Doningtonis võistelnud Soomer näitas laupäeva hommikul sõidetud vabatrennis 19. aega. Pärastlõunal sõidetud Super Pole'is näitas Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev eestlane viiendat aega, mis tähendas seda, et Soomer kahe parima hulka, kes pääsesid Super Pole 2, ei mahtunud. Pühapäevasele võistlusele stardib eestlane 15. positsioonilt.

"Loomulikult oli plaan Super Pole 2 pääseda, mis kahjuks ei õnnestunud," kommenteeris Soomer kvalifikatsiooni. "Tegime veel tänaseks (eilseks) väga väikseid muudatusi, mis läksid õiges suunas ja mootorratas läheb paremaks ja paremaks. Perfektset ringi ei saanud ja sellest ka stardikoht. Võidusõidu kiirus on meil hea. Hommikul on paar kohta vaja rajal veel korda saada ja siis arvan, et meil on head võimalused."