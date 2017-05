Tartu GP võitis Gert Jõeäär, kokkuvõttes esikoht Laugule

Tour of Estonia teise etapi võitis Gert Jõeäär, kes edestas järgnenud gruppi viie sekundiga. Kokkuvõttes võidutses aga eile parim olnud Karl Patrick Lauk.

Eestimaa velotuuri esimese etapi järel kuulus esikümnesse neli Eesti rahvuskoondise ja kolm lätlaste Rietumu Banka-Riga klubi ratturit. Liidrina läks Tartu linnatänavatel kulgenud 172 kilomeetri pikkusele võistlusmaale avapäeva võitnud Karl Patrick Lauk. Esimese vahefiniši võiduga tõusis üldarvestuses kolmandaks Pawel Franczak, Poola Hurom tiimist. Karl Patrick Lauk oli teine, teenides nii omakorda juurde kaks preemiasekundit. Kolmas oli Mihkel Räim.

Teise vahefiniši preemiasekundid jagasid omavahel neli jooksikut. Edumaa peagrupi ees oli üle kolme minuti, kuid kõik neli asusid üldarvestuse liidritest ligi viis minutit tagapool ning peagrupp, eelkõige aga Eesti rahvuskoondis, kontrollis olukorda.

Peagrupis võttis Poola meeskond tempotegemise enda peale ning jooksikud püüti kinni viis ringi enne lõppu. Soolosõiduga proovis esmalt põgeneda rootslane Edvin Wilson, kuid otsustava lahtirebimiskatse tegi poolteist ringi enne finišit Tour of Estonia 2013. aasta üldvõitja Gert Jõeäär. Viimasele ringile minnes oli Gerdi edu peagruppi vedava Rootsi meeskonna ees 22 sekundit. Valitsev Eesti temposõidumeister suutis edu hoida ja ületas finišijoone esimesena. Eestimaa velotuuri üldvõitja saarlane Karl Patrick Lauk oli lätlase Emils Liepinsi järel kolmas.

Estonian Cycling Weekend raames antakse homme start Ida-Euroopa suurimale maanteerattasündmusele - 36. Tartu Rattarallile, kus tuhandete rattasõitjatega koos on rajal ka Eestimaa velotuuri rattaprofid.