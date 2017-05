FCI jaoks tekitasid ärevust vaid Tammeka latitabamused

FCI peatreeneri Aleksandr Puštovi sõnul kontrolliti mängu. Ärevad hetked olid tema sõnul ainult siis, kui Tammeka kaks korda latti tabas. Eesti meister ja kahe karika omanik on hea olla. See näitab head tööd, mida klubis tehakse.

Mis puudutab aga järgnevaid eesmärke Eestis ja Euroopas, vastas Puštov, et on mille kallal tööd teha.

Tammeka peatreener Kaido Koppel kiitis vastast. "Head mängijad otsustasid täna mängu. Kruglov oma suurepärase väravaga tegi meie jaoks olukorra väga raskeks."

"Ei ole poistele ühtki etteheidet. Kõik andsid endast parima ja võitlesid nii palju kui suutsid. Täna ei saanud võitu, aga suur aitäh kõigile väga vinge karikahooaja eest ja suur aitäh nendele väga paljudele fännidele, kes aitasid täna meeskonnale kaasa," lausus Koppel. "Selline atmosfäär ja mängud on täpselt see, mille jaoks me seda tööd teemegi ja jalgpalliasja ajamegi."

"Me küll kaotasime täna 2:0, aga ütleks jälle sedasama - tegime vastase jaoks elu väga-väga raskeks. See mäng näitas ka, et meiega ei ole mitte kellelgi kerge. Kui keegi jätab meie vastu midagi ripakile, siis me võtame need asjad ära. Kahjuks Infonet täna ei jätnud, aga meid peab kartma."