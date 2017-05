Võrkpalli rahvusnaiskond alistas kontrollmängudes kahel korral Läti

Mõlemad matšid lõppesid meie koondise 3:0 võiduga. Reedel olid geimiseisud 25:15, 25:20, 25:23 ja täna 25:16, 25:14, 25:15. Eile pidasid naabrid ka ühe lisageimi, mille Eesti võitis 25:12.

Rahvusnaiskonna peatreener Andrei Ojamets nentis, et nagu ka numbrid näitavad, oli Eesti vastastest selgelt üle. "See on väga hea, et meil õnnestus vahetult MM-valikturniiri eel kontrollmänge pidada, ent oleksin oodanud vastaselt suuremat vastupanu ja rohkem kvaliteeti," sõnas juhendaja. "Serviga olime lätlannadest täielikult üle. Eile jättis meie blokimäng soovida, aga täna saime ka selle korda. Kokkuvõttes oli ülekaal meie poole igas elemendis," lisas Ojamets.

MM-valiksarja alustab rahvusnaiskond 31. mail Portugalis, kus läheme võõrustajate kõrval vastamisi Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, ja Sloveeniaga.