Kalevi peatreener: see oli juba omaette saavutus, et finaali jõudsime

"Kahjuks tuli väga-väga kiire esimene värav (5. minutil – toim)," ütles Tallinna Kalevi naiskonna peatreener Allan Soomets intervjuus ERR-ile. "Esimesel poolajal esimesed kolm olid suuresti individuaalsed eksimused ja selle pealt sai Pärnu juba kõik pinged maha võetud. See oli halb, seda proovisime vältida."

"Muidu võistkondlik tegutsemine oli vahepeal kena, aga liiga palju rumalaid ja lihtsaid eksimusi. Seis oli kindlasti oluliselt suurem, kui võinuks rahule jääda," lisas ta. "See pole tavaline liigamäng, see on üks mäng, üks finaal ja see kindlasti motiveeris mängijaid väga palju. Ma ei oskagi öelda kas mõnel võttis ka jala värisema. Võib-olla veidi. Aga see oli juba omaette saavutus, et siia jõudsime."