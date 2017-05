Pärnu kapten: see karikas on meile väga oluline

"Arvan, et kui võidad, siis sa ei loe neid karikaid. Loomulikult, mida rohkem, seda parem. Võib-olla juba vanusega tuleb rohkem arvestada, kui tähtsad nad on. Eriti see karikas on meie võistkonna jaoks väga oluline," ütles Pärnu naiskonna kapten Anastassia Morkovkina intervjuus ERR-ile. "Eelmisel aastal meid võeti maha, kasutasime valet mängijat ja ei saanud seda trofeed. See aasta oli Flora palju tugevam vastane veerandfinaalis, just see emotsionaalne võit Flora üle. Heade emotsioonidega tulime siia."

"Oli väga raske, pingeline. Me ei teadnud, mis Kalev meile pakub, sest Allan Soomets on meie endine treener, kes teab meid. Teadsime, et ta oskab häälestada võistkonda meie vastu mängima, teab absoluutselt kõiki võtmeid," lisas Morkovkina. "Ja ma arvan, et sellepärast, et meie õigesti häälestasime end sellele mängule, tuligi võit."

Liigatabelit vaadates, on Pärnu ja Flora kaks naiskonda, kes on teistest peajagu üle. Kuidas motiveerite naiskonda kui peaaegu igal nädalal tulevad suured võidud? "Me ei vaata mänge niimoodi, et lööme rohkem väravaid. Isegi väravalöömine pole kõige olulisem, meie jaoks on reaalselt iga mäng ettevalmistus Floraga kohtumiseks," tunnistas Morkovkina. "Iga liigutus, iga trenn, et pakkuda neile tugevat konkurentsi. Ja see ongi motivatsioon. Kui sa lähed väljakule, siis sa lihtsalt pead andma kõik, mille jaoks muidu jalgpalli mängida?"