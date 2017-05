Rosenberg, Uibo ja Õiglane tegid Götzises hea alguse

Maailma mainekaimal mitmevõistlusel Austrias Götzises on meeste kümnevõistluses eestlastest võistlemas Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Kristjan Rosenberg.

100 m jooks: Õiglane alustas isikliku rekordiga, joostes 11,17. Uibo sai kirja 11,04 ja Rosenberg 11,03. Alavõidu võttis 10,35-ga kanadalane Damian Warner, teine oli 10,49-ga samuti kanadalane Pierce Lepage ning kolmas 10,53-ga Rico Freimuth.

Warner asus 1011 punktiga liidriks, Lepage’il on 977 ja Freimuthil 968 punkti. Rosenberg on 854 punktiga 20. ja Uibo 852 punktiga 21. kohal, Õiglane on 823 punktiga 27. Õiglane edestab rekordigraafikut 84, Rosenberg 35 ja Uibo 14 punktiga.