Janek Õiglane edeneb Götzises rekordigraafikus

Maailma mainekaimal mitmevõistlusel Austrias Götzises on meeste kümnevõistluses eestlastest võistlemas Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Kristjan Rosenberg.

100 m jooks:

Õiglane alustas isikliku rekordiga, joostes 11,17. Uibo sai kirja 11,04 ja Rosenberg 11,03. Alavõidu võttis 10,35-ga kanadalane Damian Warner, teine oli 10,49-ga samuti kanadalane Pierce Lepage ning kolmas 10,53-ga Rico Freimuth.

Warner asus 1011 punktiga liidriks, Lepage’il on 977 ja Freimuthil 968 punkti. Rosenberg on 854 punktiga 20. ja Uibo 852 punktiga 21. kohal, Õiglane on 823 punktiga 27. Õiglane edestab rekordigraafikut 84, Rosenberg 35 ja Uibo 14 punktiga.

Kaugushüpe:

Eestlastest oli parim Maicel Uibo, kes hüppas avakatsel 7.35. Õiglane sai kirja 7.13 ning Rosenberg 7.07. Seejuures oli Rosenbergil see ainus hüpe, mis mõõtmisele läks – teise katse astus ta üle ja kolmandast katsest loobus.

Alavõidu võttis taas Warner, kes hüppas 7.85, teine oli isikliku rekordi 7.71-ga hollandlane Pieter Braun ja kolmas 7.70-ga britt Ashley Bryant.

Warner hoiab 2033 punktiga liidrikohta, teine on 1947 punktiga Lepage ja kolmas 1921 punktiga Eelco Sintnicolaas.

Uibo on 1750 punktiga 19., Rosenberg 1684 punktiga 25. ja Õiglane 1668 punktiga 25.

Õiglane edestab rekordigraafikut 30 punktiga, Rosenberg kaotab enda graafikule 50 punktiga ja Uibo 33 punktiga.

Kuulitõuge:

Meeste kuulitõukes lõppesid Uibo lootused, sest eestlane ei saanud kolmel katsel tulemust kirja. Janek Õiglane oli isikliku rekordi lähedase 15.02-ga viies (14.47 - x - 15.02) ja Kristjan Rosenberg sai kirja 13.65 (13.65 - 13.55 - 13.21).

Alavõidu teenis 15.47-ga Montenegro mitmevõistleja Darko Pešic, kellele järgnesid sakslased Mathias Brugger (15.32) ja Rico Freimuth (15.21).

Kokkuvõttes hoiab liidrikohta kaks esimest ala võitnud kanadalane Damian Warner (2767), kellele järgnevad Freimuth (2698) ja hollandlane Eelco Sintnicolaas (2687). Õiglane on 19. (2459; võrreldes isikliku rekordiga +15) ja Rosenberg 24. (2391; -55).

Kõrgushüpe:

Eelmisel alal nulli saanud Uibo jätkas võistlust ja teenis 2.15-ga alavõidu, jäädes isiklikule tippmargile alla kolme sentimeetriga. Rosenberg ja Õiglane said kirja 2.03, seejuures viimane kaotas isiklikule rekordile vaid sentimeetriga. Kaks meetrit ületas Õiglane kolmandal ja 2.03 teisel katsel.

Nelja ala järel hoiab 3598 punktiga liidrikohta Warner, kellele kaasmaalane Pierce Lepage kaotab 81 punktiga. Kolmas on 3476 punktiga ukrainlane Oleksi Kasjanov. Õiglane on 3290 punktiga 15. (edestab isikliku rekordi graafikut kuue punktiga) ja Rosenberg 3222 punktiga 20. (võrreldes rekordigraafikuga -130 punkti).