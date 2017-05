Šadeiko edestab Götzises avaala järel rekordigraafikut 45 punktiga

Maailma mainekaimal mitmevõistlusel Austrias Götzises on naiste seitsmevõistluses võistlustules ka Grit Šadeiko ja Mari Klaup.

100 m tõkkejooks: Klaup sai enda jooksus ajaga 13,95 teise koha, üldarvestuses oli ta selle ajaga 17. Grit Šadeiko oli samuti enda jooksus teine, kokkuvõttes oli ta aga ajaga 13,31 viies. Šadeiko isiklik rekord 100 m tõkkejooksus on 13,28, rekordiseerias jooksis ta ajaga 13,62.

Alavõidu võttis 12,78-ga hollandlanna Nadine Visser, teine oli isikliku rekordi 13,09-ga sakslanna Carolina Schäfer ning kolmas 13,10-ga lätlanna Laura Ikauniece-Admidina.

Üldarvestuses on Visser 1158 punktiga liider, Schäferil on 1111 ja Ikauniece-Admidinal 1109 punkti. Šadeiko sai avaalaga 1078 punkti, edestades rekordigraafikut 45 punktiga. Klaup on 985 punktiga 17. kohal, tema jääb rekordigraafikule alla 25 punktiga.