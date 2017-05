Halep Prantsusmaa lahtistest: ilmselt ikka mängin

Tänavu liivaväljakuil heas hoos olnud ja seetõttu Prantsusmaa lahtiste üheks suurimaks favoriidiks kerkinud maailma neljas reket Simona Halep ütles, et jalavigastus on taandumas ja ta usub, et saab siiski mängida.

Halep tegi hüppeliigesele viga eelmisel nädalavahetusel Rooma turniiri finaalis, kus ta jäi lõpuks alla ukrainlanna Elina Svitolinale. Kolm päeva tagasi teatas Halep, et arstide sõnul on Pariisis mängimise võimalused 50-50.

"Paar päeva tagasi oli seis 50-50, aga nüüd tundub, et ilmselt ikka mängin, sest jalg on üha paremaks läinud. Ultraheli näitab, et rebend on vaid 2-3 millimeetrit, alguses oli palju rohkem," selgitas Halep. "Tunnen, et mängin. Aga kindlalt veel ei ütle. Teeme veel ühe ultraheliuuringu ja siis otsustan."

25-aastane rumeenlanna võitis tänavu kõrgeima tasemega WTA turniiri Madridis ja mängis Roomas finaalis. Prantsusmaa lahtistel on ta korra jõudnud finaali, kui 2014. aastal pidi ta tunnistama Maria Šarapova paremust.

Tänavuste Prantsusmaa lahtiste avaringiks loositi Halepile vastaseks slovakk Jana Cepelova (WTA 88.), kellele ta eelmise aasta Wimbledoni esimeses ringis üllatuslikult kaotas.