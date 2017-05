Girol kaasvõistlejat pudeliga visanud rattur sai karistada

Tempers rise in the peloton: Trek rider Alafaci throws water bottle at Movistar's Sutherland in a tense stage 19 #Giro100 pic.twitter.com/d8T5LJeohb — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 26, 2017

Alafaci vabandas hiljem oma käitumise pärast, põhjendades "ülekuumenemist" päev varem toimunud kukkumisega, mistõttu olid tal suured valud ning pärast Sutherlandi ohtlikku manöövrit ei suutnud ta emotsioone kontrollida, vahendab Spordipartner.ee.

See on neljas kord sel aastal, kui kohtunikud on pidanud kõrgetasemelisel võidusõidul vägivaldse käitumise eest ratturit karistama. Javier Moreno (Bahrain-Merida) eemaldati Girolt, kui ta Diego Rosa (Sky) 4. etapil teelt välja lükkas. Hooaja alguses peetud Dubai velotuuril lõi Andrei Grivko (Astana) Marcel Kittelit (Quick Step-Floors) käega näkku ja sai selle eest 45 päeva pikkuse võistluskeelu.