Rallikrossi sünnipaik võõrustab 50. sünnipäeval viimast korda MM-etappi

Tegelikult oli rallikrossi sünnipäev juba paar kuud tagasi – esimene rallikrossivõistlus peeti 1967. aasta 4. veebruaril. Sel nädalavahetusel tähistatakse aga sünnipäeva MM-etapiga ja erilisemaks teeb nädalavahetuse veel see, et Lydden Hillis on 2014. aastal loodud MM-sari vähemalt praeguse seisuga viimast korda, tulevast aastast sõidetakse Inglismaa etappi Silverstone’is.

Et 50. sünnipäeva tähistada, rivistati Lydden Hillis üles viie kümnendi rallikrossiautod, teiste seas ka Porsche 911, millega Vic Elford võitis läbi aegade esimese rallikrossivõistluse.

Rallikrossi 50. sünnipäeva tähistamine Lydden Hillis. Autor: FIA World Rallycross Championship

Pildil keskel: Vic Elford, läbi aegade esimese rallikrossivõistluse võitja (Porsche 911)

Teine rida (vasakult): Mattias Ekström (Audi S1 EKS RX quattro), Andreas Bakkerud (Ford Focus RS RX Supercar), Sebastien Loeb (Peugeot 208 WRX Supercar), Andrew Jordan (Ford Fiesta RX Supercar), Petter Solberg (Volkswagen Polo GTI Supercar).

Kolmas rida (vasakult): Pat Doran (Ford RS200), Herbert Breiteneder (Audi Sport Quattro S1), Will Gollop (Metro 6R4 BiTurbo), Timur Timerzjanov (Ford Fiesta RX Supercar), Philippe Tollemer (Peugeot 205 T16), Janis Baumanis (Ford Fiesta RX Supercar), Guy Wilks (Volkswagen Polo RX Supercar) Rob Gibson (Metro 6R4), Ian Sandwith (Green and White MINI).

Tagumine rida (vasakult): Ollie O’Donovan (Ford Fiesta RX Supercar), Barry Stewart (Porsche 911), Kevin Eriksson (Ford Fiesta RX Supercar), Michael Gambillon (Simca 1000 Rallye 3), John Taylor (MkI Ford Escort), John Wheeler (Renault Alpine).

Lydden Hillis sõidetakse tänavuse MM-sarja viies etapp. Esimesed kolm etappi võitis tiitlikaitsja Mattias Ekström, eelmisel etapil võidutses Johan Kristoffersson.