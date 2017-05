Tipneri karika võitis valitsev meistermeeskond FCI

Dmitri Kruglovi karistuslöök viis FCI juba üheksandal minutil juhtima ja lõppseisu vormistas paar minutit pärast poolajapausi ründaja Albert Prosa.

FCI käes on nüüd kõik kolm Eesti jalgpallitrofeed, sest tegemist on valitseva Eesti meistri ja varakevadise superkarikavõitjaga.

Enne mängu:

Pole saladus, et valitseva Eesti meistri FCI Tallinna koosseisust leiab kõlavamaid nimesid kui Lõuna-Eesti esindusklubist Tartu JK Tammekast. Kuid pall on ümmargune ning jalgpalli ei mängita paberi peal. Seda tõestas ka Premium liiga avavoor, kui Tammeka vastast üllatas ning 2:0 võiduga kolm punkti hoopis Tartusse jättis.

FCI Tallinn pääses finaali pärast II liiga klubi Narva United FC 2:0 alistamist poolfinaalis. Varasemalt polnud aga loos nendega sugugi helde – FCI Tallinn oli veerandfinaalis Nõmme Kalju FC-st parem penaltiseerias, kaheksandikfinaalis alistati mullu oktoobris 2:1 FC Levadia. Varasemates ringides olid nad üle FC Tartust 11:0 (1/16-finaal) ja Tallinna JK Piraajast 9:0 (1/32-finaal).

Tammeka jõudis finaali napilt, aga kindlalt. Veerandfinaalis oldi Martin Aasmäe lisaaja viimase minuti väravast üle Viljandi JK Tulevikust, poolfinaalis alistati penaltiseerias Paide Linnameeskond. Varem oli Tammeka alistanud Tartu FC Santose 2:0 (1/64-finaal), Läänemaa JK 3:0 (1/32-finaal) Tallinna FC Levadia 8:1 (1/16-finaal) ja Rumori Calcio Tallinna 5:1 (1/8-finaal). Finaalis ei saa mängukeelu tõttu meeskonda aidata Rasmus Tauts.

"See on klubi ajaloo esimene karikafinaal ja kindlasti anname endast võidu nimel kõik!" ütles FCI Tallinna juhendaja Aleksandr Puštov.

"Meie kõigi jaoks on see mäng väga tähtis! Tammeka on hea vastane ning finaalis pole favoriite. Kui soovime võita, peame võitlema ja andma endast 100%. Siis olen kindel, et võidame klubi esimese Tipneri karika!" lisas Tammeka kasvandik, praegu FCI Tallinna värve kaitsev ründaja Albert Prosa.

"Infonet on eelmise hooaja seisuga Eesti tugevaim klubi, kus mängivad head mängijad hea treeneri käe all, ja ometi ei ole mul ühtegi kahtlust, et meil on olemas võimekus see karikas võita. Määravaks saab meeskondade valmisolek püsida mängus sees kõik 90+ minutit ja kindlasti saavad selles suureks abiks olla kõik inimesed nii Tartust kui mujalt, kes meile kaasa elavad. Ootame kõiki staadionile ja kinnitan teile, et teie kohalolek ja toetus on kogu meeskonnale suureks abiks. Koos on võimalik korda saata suuri tegusid - see on meie kõigi karikafinaal!" lausus JK Tammeka peatreener Mario Hansi.

"Karika võitmiseks on valem klassikaline: oleme kaitses kõvad ja teeme rünnakul omad asjad ära. Tartust tuleb nii palju rahvast kaasa elama, et sisuliselt on tegemist kodumänguga ja oma kodupubliku ees me kaotust ei aktsepteeri," sõnas Tammeka kapten Kaarel Kiidron.

Mängu teenindab kuueliikmeline kohtunikebrigaad. Mängu kohtunik on Mart Martin, abikohtunikeks Sten Klaasen ja Dmitri Vinogradov. Otsajoonte taga aitavad tähtsaid otsuseid vastu võtta lisakohtunikud Kristo Külljastinen ja Joonas Jaanovits, neljas kohtunik on Toomas Nõmmiste.