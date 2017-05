Täna otse: kas Pärnu naiskond võidab järjekordse karika?

Pärnu jaoks on tegemist juba seitsmenda karikafinaaliga ning kuuel korral on see ka võidetud, Kalev on nii kaugele jõudnud esimest korda.

Naiskonnad alustasid oma karikateekonda erinevatest punktidest – Kalev pidas oma esimese kohtumise 1/8-finaalis, Pärnu sai eelmise aasta meistrina õiguse alustada veerandfinaalist. Kalevi esimeseks vastaseks oli esiliiga klubi FC Elva, keda võideti 5:0. Järgmisena ootas Tallinna naiskonda ees liigakaaslane Põlva Lootos. Võõral väljakul suutis Kalev lüüa taas viis väravat ning endale lasti vaid üks. See tähendas edasipääsu poolfinaali. Seal tuli vastaseks Tallinna Levadia. Kalev teenis väärtusliku 2:0 võidu ja õiguse mängida finaalis.

Pärnu sai loosi tahtel endale veerandfinaali vastaseks raske pähkli, kui madistama tuli hakata oma lähima liigakonkurendi Tallinna Floraga. Mäng kujunes väga võitluslikuks ja pingeliseks ning kohtumise normaalajal väravaid ei löödudki. Lisaajal pani koduväljakul mänginud Pärnu oma paremuse siiski maksma ning lõi kolm väravat. Selle tulemusega jõuti ka järgmisesse ringi. Seal ootas neid esiliigas mängiv FC Flora II naiskond. Nende alistamine oli veidi kergem ülesanne kui esindusnaiskonna murdmine. Pärnu pääses finaali tulemusega 6:0.

Naiste karikafinaali peakohtunikuks on Triinu Laos, teda abistavad Karolin Kaivoja ja Valeria Tšumakova. Neljandaks kohtunikuks on Nadežda Polkovnikova.

"Karikafinaalis maksab ainult võit ja, et seda saavutada, peame näitama oma võistkonna parimat mängu sellel hooajal. Ja võistkond on selleks valmis. Tallinna Kaleviga ei ole olnud kunagi kerge väljakul, nad oskavad väga hästi mängida kaitses ja on ohtlikud rünnakutel," sõnas Pärnu peatreener Jüri Saar finaalivastaste kohta.

Pärnu kaitsja Anastasija-Grazyna Shcherbachenia mõistab kohtumise olulisust. "Karikafinaal on meie võistkonna jaoks erilise tähendusega. Eelmisel aastal me finaali paraku ei jõudnud, sellest lähtudes on soov karikat pea kohale tõsta veel suurem. Oleme kindlad, et mitte midagi lihtsalt ei tule. Kalev on näidanud tänavu head mängu nii kaitsetöös kui ka kiiretes kontrarünnakutes. Meie ülesanne on ennast mänguks õigesti häälestada ning platsile võtta kaasa kõik oma oskused ning armastus selle mängu vastu. Finaal on mõlema võistkonna jaoks oluline, lähme ja naudime seda mõnusat jalgpallipäeva heade emotsioonidega!"

"Rahvusstaadionil karikafinaalis mängimine on suur au iga mängija ja treeneri jaoks. Iga meie mängija annab, Eesti vaieldamatu tipu, juba aastaid kaotusteta Pärnu JK vastu kõik, mis neil sees on, nii iseenda võistkonna kui ka just neid vaatama tulnud pere ja sõprade eest, et see päev oleks päev, mida on hea meenutada," lubas Kalevi peatreener Allan Soomets enda naiskonna poolt kõva võitlust.

Kalevi poolkaitsja Anett Kadastu: "Tuleb kindlasti raske mäng. Meie ootame sellest kohtumisest maksimumi, tüdrukud on valmis võitlema ja võtma sellest üritusest kõik, mis võtta annab. Meie jaoks on oluline keskenduda enda ülesannetele ja sellele, mida me trennides harjutanud oleme."

Samuti ootab Kalevi naiskond väga mängimist A. le Coq Arenal. "Rahvusstaadionil mängimine on väga eriline ja see oli ka üks põhilisi motivaatoreid meie jaoks karikafinaali jõudmisel. Kogu võistkond on selle võimaluse pärast elevil," tõdes Kadastu.