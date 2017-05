Pruus hoiatas Eesti koondist: lähen välja esikoha peale

Läti profiklubi Rietumu Banka-Riga värvidesse kuuluv maanteerattur Peeter Pruus alustas Tour of Estoniat avaetapil saadud seitsmenda kohaga.

Esimene etapp viis ratturid Tallinnast Tartusse, kuid korraldajad olid rada pisut muutnud. "Oli huvitav ja kerge ei olnud," ütles Pruus ERR-ile. "Kruusasektor mulle meeldis. Seal tuleb mängu ka õnne faktor, aga seekord pääsesin sekeldusteta."

Pruus tunnistas, et kuna velotuur on lühike, siis täiskäik pandi kohe sisse. "Hoog võeti kohe üles," sõnas Pruus. "Kahe esimese sõidutunni keskmine kiirus oli 50 km/h, mis on kõrge tempo. Grupp oli väike ja keegi kontrolli ei võtnud. Võistlus oli raske, kuid kõik läks hästi."

Pruus kaotas etapi võitnud Eesti koondislasele Karl Patrick Laugule 38 sekundiga. Homme peetakse tuuril võidukihutamine Tartus. "Meie võimalused on väga kõrged," ei varjanud Pruus. "Lähen välja esikoha peale," lisas Pruus, et eriti tuleb silma peal hoida Eesti koondisel.