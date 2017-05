Tour of Estonia liider: meil on rohkem kaarte kui üks

Eestimaa velotuuri avaetapile, 211 kilomeetri pikkusele võistlusmaale Tallinnast Tartusse startis 79 ratturit. 11 meeskonna hulgas Eesti, Leedu, Soome ja Rootsi rahvuskoondised.

Esimese vahefiniši Järva-Jaanis ja kolm preemiasekundit võitis Mihkel Räim, ülinapilt Ukraina KOLSS teami ratturi.ees. Mäefinišisse Emumäel jõudsid, peagrupi ees poolteise minutilise vahega, ülemöödunud aasta Eestimaa velotuuri üldvõitja Martin Laas ning Läti kontinentaalmeeskonna Rietumu Banka-Riga värve esindav Peeter Pruus.

Olulist rolli mängis 4,6 kilomeetri pikkune kruusalõik, mis suure grupi otsustavalt 130. kilomeetril lõhkus. Eraldus tosin ratturit, nende hulgas viis eestlast. Teise vahefiniši võitis taas Räim ning Laiuse mäefiniši Pruus. Kui sõita oli jäänud alla 20 kilomeetri, ründas Lauk. Spurdiga läksid kaasa Läti, Poola ja Rootsi rattur. Edumaa üha suurenes ning etapivõit jäi kvarteti otsustada ning Tartus, Turu tänaval olnud finišijoone ületas esimesena Prantsusmaa amatöörklubisse kuuluv Lauk.

Võidmees Lauk tunnistas, et taktika polnud selliselt enne võistlust paika pandud. "Umbes 30 km enne lõppu ütles Mihkel (Räim - toim.), et mine auto juurde, Jaan (treener Kirsipuu - toim.) tahab rääkida," ütles Lauk ERR-ile. "Kuna vahe jälitajatega oli kaks minutit, siis soovitas Jaan mul rahulikumalt võtta ning küsis, et kas jaksan teha lüket rootslaste segamiseks. Valisin rünnakukoha ning mõtlesin, et lähen üksi eest, väsitan mind jälitavaid rootslasi ja meie mehed sel ajal puhkavad. Jälitajad jäid aga üksteisele otsa vaatama ja nii pääsesime eest ära. Kui aru sain, et kõik jääb lõpu peal, olin kindel, et võtan finiši ära. Alguses ei suutnud ma otsustada, kummalt poolt alustada, kuid lõpp hea, kõik hea."

Homme ootab rattureid ees velotuuri teine etapp, 172 kilomeetri pikkune linnatänavatel sõidetav Tartu GP. Velotuuri võitja selgub kahe võistluspäeva kokkuvõttes. Kelle peale eestlased homme mängivad, seda Lauk ei tea. "Meil on rohkem kaarte kui üks," tõdes Lauk ning tõi välja peamised konkurendid. "Rietuma, HUROM, KOLSS ja Novo Nordisk. Vaatame, mis homme saab. Tartu ring on raske ja tänavu sõidetakse seda kolm korda rohkem kui mullu. See mängib suurt rolli."