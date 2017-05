Tasavägises kohtumises Montenegro alistanud Eesti jätkab täiseduga

Tasavägiselt kulgenud kohtumises võitsid eestlased kõik geimid kahepunktilise vahega. Avageim kuulus võõrustajatele tulemusega 25:23 ning järgmised kaks võideti 27:25 ja taaskord 25:23.

Mängupäeva avamatšis alistas Rumeenia meeskond Kosovo 3:1 (25:12, 25:15, 21:25, 25:15). Kell 20.30 algab mäng Ungari ja Venemaa vahel.

Eesti ja Venemaa juhivad D-alagruppi täiseduga, kuid eestlastel on kirjas üheksa ning kohtumise vähem pidanud venelastel kuus punkti. Ungaril on kahest mängust koos neli silma ning Rumeenia on kolmest kohtumisest kogunud kolm, Montenegro kaks ja Kosovo null punkti.