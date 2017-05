Kristo Prangel: nüüd olen rajal kõigile nähtav, mind jälgitakse

Tänavu Otepää Audentese Gümnaasiumi lõpetav Prangel osaleb suvel kuulsal Le Etape du Touril, et tõelisi mägesid ja laskumisi proovida.

Te pole varem Filter Maanteekarikasarja üldliider olnud. Mis tunne on järgmisel etapil Mulgi 7. Rattarallil liidrisärk selga tõmmata?

Liidrisärgis sõitmine ei ole mulle võõras, sest olen Estonian Cup maastikurattasarja raames noorte arvestuses liidrisärki kandnud. Loomulikult ei ole need sarjad võrreldavad, sest täna võistlen ikkagi täiskasvanutega ja oluliselt pikematel distantsidel. Proovin mitte väga liidrisärgile mõelda ja proovin lihtsalt oma sõitu teha. Loomulikult on sellel särgil plusse ja miinuseid. Nüüd olen rajal kõigile nähtav, igat minu äraminekukatset ja tegutsemist jälgitakse. Enne vaadati, et las noor läheb ja proovib. Olen kahel esimese etapiga head minekut näidanud ja see on andnud hea emotsiooni edaspidiseks. Proovin mõelda pigem sellele, mitte liidrisärgile.

Kas kavatsete sel hooajal kõikidel Filter Maanteekarikasarja etappidel osaleda ja liidrisärki lõpuni kaitsta?

Tänase seisuga olen plaaninud kõigil etappidel osaleda. Samas ei tohi aga ära unustada, et rattasõit on tehnikasport ning vaid üks kummipurunemine võib muuta kõik. Hooaja võib lõpetada ka üks õnnetu kukkumine. Nii nagu juhtus Tanel Kangertiga. Kiiret paranemist Tanelile! Liidrisärgi kaitsmisele ma eraldi keskenduda ei tahaks, sest sõidetud on ainult kaks etappi ning viis etappi on veel ees. Kuna seitsmest etapist läheb arvesse viis, on võimalus veel kõigil.

Milline on Teie lemmiketapp Filter Maanteekarikasarjas?

Sel hooajal on sarjas mitmeid uuendusi. Muudetud on etappide distantse ja radasid, mis teeb kindlasti sarjas osalemise huvitavamaks ja põnevamaks. Võiksin ju öelda, et Elva on minu lemmiketapp ja maanteeratta võistlustel on võit kõige olulisem. Samas meeldib mulle kõige rohkem Võru etapp. Seda loetakse kõige raskema profiiliga etapiks ning mulle meeldivad keerulised ja rasked rajad. Olen Võrus end alati hästi tundnud.

Keda peate oma suuremateks konkurentideks?

Kõik, kes ratta joonele panevad, on konkurendid. Kedagi ei tohi alahinnata. Sellel aastal on väga häid starte teinud Karl-Arnold Vendelin. Tähelepanu tuleb kindlasti pöörata ka eelmise aasta üldvõitjale Kristjan Oolole ja Vahur Valvasele.

Kui tõsiselt rattasporti võtate ja kas on plaanis välisklubisse minna?

Olen rattaspordiga tegelenud kaheksa aastat. Hetkel õpin ja treenin igapäevaselt Otepää Audentese Gümnaasiumis ja kuulun CFC Rattakooli ridadesse. Pärast gümnaasiumi lõpetamist tahan end proovile panna mõnes välisklubis. Loodan, et leian endale klubi, kellel minu profiiliga ratturit vaja oleks või kes annaks mulle võimaluse võistelda.

Mis tüüpi sõitjaks end peate?

Kõik sõltub sellest, millele treeningutel rõhku panna. Praegu olen pigem universaal. Sprinteriks ma end ei pea, aga nagu Elva finiš näitas, siis võin ka lõpuspurdis tegija olla. Lühemad tõusud mulle meeldivad, tunnen end seal järjest paremini. Hea on ju mõelda, et igale tõusule järgneb laskumine. Käesoleval aastal osalen ka kuulsal Le Etape du Touril, kus saab kogeda, mis tunne on Alpides kõige rängemaid tõuse ja laskumisi võtta.