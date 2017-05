Naiste jalgpalli Balti liiga alustab taas

Esimest korda käivitati projekt 2006. aastal ning siis osales Eestist JK Tallinna Kalev. Aasta hiljem osales liigas juba neli naiskonda Eestist (Tallinna FC Levadia, Tartu JK Maag Tammeka, Pärnu JK ja Tallinna Kalev), kellest Levadia suutis ka võitjaks tulla. Viimati mängiti naiste Balti liigat aastal 2008 ning siis olid osalejateks Eestist Levadia, Pärnu, Kalev ja Tallinna Flora.

Sel aastal asuvad Eesti poolelt mängima Pärnu JK ja Tallinna Flora. Leedut esindavad Gintra-Universitetas ja Kaunase Žalgiris ning Lätist on võistlustules Liepaja ja Rīgas FS. Kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi, sama riigi naiskonnad omavahel ei kohtu. Võistluste täpne juhend on veel kooskõlastamisel.

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäri Anne Rei sõnul on naiste Balti liiga taaselustamisest räägitud mitu korda. „Meil on hea meel, et see teoks sai. Mängud Balti riikide parimatega pakuvad võimaluse nii taseme võrdlemiseks kui ka arenguks,” lausus Rei.

Esialgne ajakava:

16. juuni

kell 19.00 Gintra-Universitetas – FK Liepāja (Šiauliai staadion)

17. juuni

kell 13.00 Tallinna FC Flora – MFK Kaunase Žalgiris (FC Flora Lilleküla väljak)

18. juuni

kell 14.00 Pärnu JK – MFK Kaunase Žalgiris (Pärnu Rannastaadion)

kell 14.00 Gintra-Universitetas - Rīgas FS (Šiauliai staadion)

1. juuli

kell 18.00 FK Liepāja – MFK Kaunase Žalgiris (Daugava staadion)

2. juuli

Rīgas FS – MFK Kaunase Žalgiris (Palanga)

15. juuli

kell 13.00 Rīgas FS – Tallinna FC Flora (NSB Arkadija)

16. juuli

kell 13.00 FK Liepāja – Pärnu JK (Olimpijas stadions)

11. august

kell 19.00 Pärnu JK – Gintra-Universitetas (Pärnu Rannastaadion)

13. august

kell 13.00 Tallinna FC Flora – Gintra-Universitetas (FC Flora Lilleküla väljak)

9. september

kell 13.00 Tallinna FC Flora – FK Liepāja (FC Flora Lilleküla väljak)

kell 14.00 Rīgas FS – Pärnu JK (NSB Arkadija)