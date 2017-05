Button: veider on taas vormeli rooli taga istuda

2009. aasta maailmameister asendab Monacos Indy 500 võistlusel osalevat Fernando Alonsot. Eelmise hooaja järel karjääri lõpetanud britt sai neljapäevastel vabatreeningutel 14. ja 12. koha.

"Eelmise aastaga võrreldes on pidurdusmaa hoopis teistsugune," sõnas Button. "Ma pidurdan kurvis ja tunnen, nagu sõidaksin ikkagi barjääri. Alguses oli see veider, kuid ma hakkan taas harjuma. Kiired kurvid on lihtsalt nii lõbusad. Loodan, et pärast info läbi töötamist saan laupäevaks kõik korda."

"Nende autodega sõita on suurepärane kogemus," jätkas Button. "Kas ma olen seda igatsenud? Ei, aga kui sa autosse hüppad, naudid seda kahtlemata. Ma olen vabatreeninguid nautinud, kuid teine treening oli pehmete rehvide tõttu veidi keerulisem. Sellegipoolest olen kindel, et saan laupäevaks veelgi paremaks."