Saaremaa võrkpallimeeskond hakkab mängima meistriliigas

"Sellel teemal on ennegi kokku saadud ja teemat arutatud, kuid alati on jäänud kõik raha taha," rääkis projekti vedav Toivo Alt päevalehele Saarte Hääl. "Mõni aeg tagasi võttis üks hea sõber minuga ühendust. Ta ütles, et vaatab võrkpallimänge ja intervjuusid annavad mehed, kes räägivad Saare murrakut. Nii tegi ta ettepaneku saarlased koju tuua."

Kohalike sponsorite toel on miinimumrahastus koos. "See on täpselt nii suur, kui see on Eestis medalile tulnud meeskondade eelarve," märkis Alt, kes konkreetset summat ei soostunud kommenteerima.

"Läbirääkimistega oleme jõudnud nii kaugele, et suure tõenäosusega moodustavad üle poole meeskonnast saarlased," rääkis Toivo Alt. "Minu esimene ja kindel prioriteet on, et võistkond hakkab baseeruma Saaremaal. Eesmärk ei ole mitte ainult esindusmeeskond, vaid pilt on laiem. Tahame püramiidi alt võimalikult laiaks venitada."