Tammeka tuleb karikafinaalile 400-liikmelise fänniarmeega

JK Tammeka tuleb pidupäevale kokku kuue bussiga, kuhu on tänaseks kirja pannud 270 huvilist. "Ma ütlen ausalt: huvi on nii suur, et kui oleks jõudu ja jaksu, siis saaksime veel rohkem busse organiseerida. Huvi on suurem kui meie jõud teenindada," kommenteeris klubi kommertsjuht Kalle Paas kohtade defitsiiti. "Lisaks bussiseltskonnale on meil tulemas ka arvukalt kaasaelajaid autodega, kellele oleme jaganud pääsmeid nii füüsiliselt kui ka elektrooniliselt Piletilevist," lisas ta.

"Ma arvan, et Eesti klubijalgpallis pole varem nii mastaapset fännireisi tehtud. Meiega on laulvad fännid, noormängijad, nende pereliikmed ja treenerid, mistõttu on tegu väga kirju seltskonnaga. Loodame, et fännireisi kogemus on nende jaoks positiivne. Kavatseme seda vürtsitada ka nelja Facebooki otseülekandega, millest kaks toimuvat Tallinn-Tartu maanteel ja kaks kohapeal festivalialal," avas Paas veidi kaarte.

Meeste finaal FCI Tallinn – Tartu JK Tammeka algab A. Le Coq Arenal kell 16. Kolm tundi varem kõlab avavile naiste karikafinaalis Pärnu JK – JK Tallinna Kalev.

Rahvusstaadioni kõrval avatakse festivaliala keskpäeval, kus jagub tegevust kõigile. Lapsed saavad rõõmu tunda batuutidest, lisaks on avatud meisterdamise õpituba. Pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle telgis saavad huvilised kontrollida oma tervist. Festivalialal on avatud ka täpsuslöökide ala ning Sportland Arenal toimub algusega kell 13 klubidevaheline penaltilahing. Samuti on avatud jalgpalliturg. Klubijalgpalli pidupäeval leiab ka teist aastat järjest aset klubide publikuvõistlus, kus parimatele on väärtuslikud auhinnad.

Jalgpalli hakatakse Lillekülas mängima juba hommikul kell 10, mil toimub Eesti rahvuste karikavõistluste avaetapp. Tund aega hiljem pannakse pall mängu EJL-i jalgpallihallis, mil algab esimene etapp seenioride karikavõistlustel.