Treeningul vigastada saanud Valentino Rossi viidi haiglasse

Yamaha meeskond andis hiljem teada, et kuigi Rossi sai rinna- ning kõhuvigastusi, pole tegemist tõsisemate traumadega ja ühtegi luud 38-aastane motolegend ei murdnud.

Veel pole teada, kuidas mõjutab kukkumine Rossi osalemist järgmisel nädalavahetusel Mugellos toimuval GP-etapil. Pärast viite etappi on Rossi MM-karussellis kolmandal kohal ja jääb sarja juhtivast meeskonnakaaslasest Maverick Vinalesest maha 23 punktiga.

