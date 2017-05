Jordani rekordi ületanud James jõudis seitsmendat aastat järjest finaali

Väljakult viskeid 56-protsendiliselt tabanud Cavaliersi vedas taaskord LeBron James, kelle arvele jäi 35 punkti, kaheksa korvisöötu ja kaheksa lauapalli. Kyrie Irving toetas teda 24 punktiga, Kevin Love lisas 15 silma ja 11 lauapalli. Avery Bradley viskas Celticsi kasuks 23 punkti.

Mäng läheb ajalukku ka seetõttu, et LeBron James ületas kohtumise kolmandal veerandajal seni Michael Jordani nimele kuulunud play-off'ide skoorirekordi. Pärast eilset mängu on James play-off'ides visanud 5995 punkti, teisel kohal oleval Jordanil on 5987 silma. Tegevmängijatest on Tony Parker 4012 punktiga kümnes, Dwyane Wade 3871 silmaga 12. Noorematest meestest on Kevin Durantil 2872 punkti, millega to hoiab kõigi aegade edetabelis 29. kohta.

Cavaliers kohtub NBA finaalis taas Golden State Warriorsiga, esimene mäng peetakse Oaklandis neljapäeval. Kahe aasta eest alistas Warriors Cavaliersi mängudega neli-kaks, eelmisel aastal jäi Cavaliers finaalis üks-kolm kaotusseisu, kuid võitis lõpuks neli-kolm ning lõpetas ühtlasi Clevelandi linna 52 aastat kestnud USA profispordialade trofeepõua. Jamesile on tulev finaalseeria juba seitsmes järjestikune, lisaks kahele finaalile Cavaliersi särgis pääses ta aastatel 2011-2014 otsustava seeriani ka Miami Heatiga.