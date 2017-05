Allik: esimeses kahes geimis ei tulnud meil kõik asjad välja

Vaid pisut üle tunni kestnud kohtumises andis Eesti vastastele kolme geimi peale kokku vaid 35 punkti, kahes esimeses vastavalt 13 ja 15 ning mängu viimases hoiti oma riigi ajaloo esimest valikturniiri mängiv Kosovo vaid 7 punkti peal. "Kuna me ei vaadanud vastasest isegi videot, siis me sisuliselt ei teadnud kelle vastu mängisime," ütles Eesti koondise diagonaalründaja Renee Teppan ETV spordisaatele. "Oli teada, et nad on võistkond teiselt planeedilt, aga me üritasime positiivselt tegutseda."

Eesti põhikuuik pluss libero Rait Rikberg täna väljakul ei käinudki, aga nendest kes mängisid tõi temporündaja Timo Tammemaa 16 punkti, jäädes 14 plussi, lõi 13 tõstest maha 12 ja teenis veel 4 blopikunkti. Ainus Eesti negatiivne näit täna oli 13 serviviga, aga üldpildile ei avaldanud see vähimatki mõju. "Proovisime enda asju korralikult teha," tõdes Eesti koondise nurgaründaja Karli Allik. "Peatreener jagas enne kohtumist ülesanded kätte, mida proovisime ka täita. Esimesed kaks geimi ei tulnud need asjad välja, kuid lõpp hea, kõik hea."

Eesti koondise libero Denis Losnikov lisas: "Iga koondisemäng annab juurde rahvusvahelist kogemust. Igale noorele mehele on see tulevase karjääri jaoks hea."