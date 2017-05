Tänavune hooaeg saab Jõeääre karjääris otsustavaks

29-aastane Jõeäär pole siiski lootusi veel maha matnud ning hoiab vähemalt hooaja lõpuni silmad lahti, kirjutab Postimees.

«Soov tipptasemel sõita on olemas, aga päris väikesesse tiimi niisama ka minna ei taha. Kui juba, siis ikkagi kõrgemale. Kui aga selle hooaja lõpus ei saa, siis on kõik,» ütles Jõeäär, kes on jalga soojana hoidnud Eestis võisteldes.