Joel Juhi jooks lisas tervisepargi rahastusse peaaegu 1000 eurot

See aktsioon lisas rahastusele 931,83 eurot ning nüüd on koos 6311,9 eurot, mis on umbes pool vajaminevast summast. Omapoolse panuse on andnud 88 eraisikut ja ettevõtjat.

"Tänan kogu südames neid häid inimesi, tänu kellele see tervisepark lõpuks valmis saab! Anna ka oma panus ja teeme ära!" annab Joel Juht edasi tänusõnad.