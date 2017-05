Kestvussõidu Balti meistrivõistluste etapil stardib ka üks Eesti tiim

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Põhja-Euroopa ühel moodsamal ringrajal auto24ringil ringraja Baltikumi meistrivõistluste teine etapp. Balti ja Läti meistrivõistluste erinevates võistlusklassides on end hooaja teisele mõõduvõtule registreerinud ligi 90 võistlejat.

Laupäev 27. mai on auto24ringil BEC 4H ehk Baltikumi 4-tunni kestvussõidu meistrivõistlustel osalejate päralt. Kokku on hooaja teisele etapile end registreerinud 23 meeskonda, kelle hulgas ka üks Eesti võistkond. Est 1 Racing sõitjad toovad rajale Porsche Cayman GT4 võistlusauto, millega aprilli lõpus sõidetud hooaja avavõistlusel peale väikest tehnilist äpradust GT arvestuse neljas koht võeti.

BEC 4H võistlusklassi kvalifikatsioonisõidud saavad alguse 14.00 ning kaks tundi hiljem starditakse neljatunnisele võistlusele.

Pühapäeval 28.mail on auto24ringile oodata Baltic Touring Cars, Kumho Tyre Challenge ja ajalooliste autode klassi Dzintara aplis klasside võistlejaid.

Kumho Tyre Challenge ja S1600 klassi ühisstarti on tulemas kokku 18. võistlejat, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Jānis Vanks (Kumho Tyre Challenge) ja eestlane Steven Puust (S1600).

Baltic Touring Car klasside erinevates arvestustes on võistlustulle minemas 16 pilooti, kelle hulgas ka eestlane Oliver Tiirmaa, kelle võistlusautoks BMW M3. Baltikumi parimatele sõitjatele on auto24ringile konkurentsi tulnud pakkuma ka kolm välisvõistlejat, kelleks on taanlane Frederik Holm (Renault Megane V6), soomlane Raimo Kesseli (Chevrolet Corvette) ja venelane Andrey Yushin (Honda Civic TYPE-R).

Lisaks eelpool mainitud klassidele on Pärnus rajale tulemas ka uunikumide klassi Dzintara aplis VAZ, Volga ja vormelisõitjad, keda on kokku võistlusele registreerinud 29.

Pühapäevased võistlusstardid saavad alguse 13.00.