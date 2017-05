Prantsusmaa noored näitasid MM-il taaskord klassi

Avavoorus 3:0 Hondurasest jagu saanud Prantsusmaa juhib E-alagruppi täisedu kuue punktiga. Teisel kohal on täna Hondurase üle 3:1 võidu võtnud Uus-Meremaa nelja silmaga. Vietnamil on kirjas üks punkt, Honduras on kaotanud mõlemad kohtumised.

F-alagrupi liidriks kerkis nelja punktiga USA, olles 1:0 üle Senegalist. Sarnaselt aafriklastele on kolm silma Saudi Araabial, kes teises voorus alistas ühe punkti peal oleva Ecuadori 2:1.