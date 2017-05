Teppan: sellist hävitustööd nagu 25:7 pole ette ei tulnud

Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab MM-valiksarjas puhaste paberitega, alistades teises matšis Kosovo 3:0 (25:13, 25:15, 25:7). Reedel kell 18.00 on Kalevi spordihallis meie vastaseks Montenegro.

Rahvusvahelisel võrkpalliareenil esimesi samme tegev Kosovo – eilne MM-valiksarja avamatš Ungariga oli nende meestekoondise jaoks ajaloo esimene – sai täna kindlasti kõva kogemuse võrra rikkamaks, ent reaalset ohtu Balkani poolsaare väikeriik meile kordagi ei tekitanud. Matši kaks esimest punkti küll nopiti, ent peagi meie alguse pisike krobelisus möödus ja esimeseks tehniliseks mõttepausiks juhtisime juba 8:5. Teiseks oli vahe kärisenud kaheksapunktiliseks (16:8), vahendas Volley.ee.

Teises geimis sai Kosovo jällegi kaks esimest punkti ning juhtis ka 3:1, ent Renee Teppani võimsa servi järel, mille vastuvõtt läks magusalt Timo Tammemaale võrgule, kust keskblokeerija avanenud võimalust kasutamata ei jätnud, viigistasime seisu 3:3-le. Esimeseks tehniliseks mõttepausiks olime ees 8:5 ja teiseks 16:12.

Kolmandas Kosovo enam algedu ei teeninud ja spurtisime kohe 13:2 ette. Eesti võistkonna pikk pink võimaldas peatreener Gheorghe Creţul anda täna puhkust kõigile avamängus põhiseitsmikku kuulunud palluritele. Ehk siis Balkani väikeriigi alistanud koosseisu moodustasid Henri Treial ja Timo Tammemaa keskel, Karli Allik ja Kristo Kollo nurkades, Renee Teppan mehitas diagonaalründaja positsiooni, sidemängijaks Andres Toobal ja liberona mängis Denis Losnikov.

Nii Toobal kui Teppan nentisid pärast matši, et koondisekarjääri jooksul nad varem nii nõrga vastasega mänginud pole. „Mingil määral on selline olukord mulle tuttav, sest klubitasemel Austrias mängides olime ka Innsbruckiga teistest peajagu üle, aga sellist hävitustööd nagu 25:7 ikkagi ette ei tulnud,” sõnas Teppan.

Sidemängija Andres Toobal lisas, et ega selliseks mänguks lihtne keskenduda pole, kus on jõuvahekorrad nii selgelt enne matši teada. „Üritasime küll väga hästi, aga kahes avageimis olime esimestel punktidel kehvad. Kosovo tegi vahepeal nii ebastandardseid asju ja suutsidki kuidagi palli maha lüüa. Õnneks me ei lasknud neil aga ühtegi pikka ja edukat seeriat sisse. Ühe-kahe punkti kaupa nad vahepeal noppisid, aga mitte enam,” rääkis Toobal.

Rahvusmeeskonna parimana tõi Timo Tammemaa 16 punkti. Rünnakul lõi saarlane 13 tõstest punktiks 12 ja lisas neli blokeeringut. Efektiivsusnäitajaks kujunes +14. Teppani arvele jäi kümme, Karli Allikule ja Kristo Kollole kaheksa punkti. Henri Treial tõi seitse punkti ja eduka teise puutega matši lõpetanud Toobal viis. Eesti rünnakuprotsent oli 65, vastastel 22.

Päeva avamängus saavutas teise võidu grupi suurfavoriit Venemaa, kes oli Rumeeniast üle samuti 3:0 (25:18, 25:20, 25:21). Kahes esimeses geimis oli idanaabrite rünnakuprotsent lausa imeline. Näitajad vastavalt 74 ja 77 protsenti. Kolmanda väike ärakukkumine (48 protsenti) tõi mängu lõppnumbri ikkagi väga head märkiva 65 peale. Maksim Mihhailovilt 13 ja Juri Berežkolt kümme punkti. Rumeenlastel ei kogunud keegi kahekohalist saldot.

Kaotajate juhendaja Danut Pascou tunnistas, et arvestades reaalset jõudude vahekorda, oli tulemus oodatav. „Aga olen ka rahul meie mänguga. Kõikides geimides olime kuni teise tehnilise mõtlemisajani mängus, ent pärast seda said Venemaa mängijate suuremad kogemused ja üldune paremus määravaks,” rääkis rumeenlaste loots.

Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude, seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti). Nende kahe näitaja võrdsuse korral on järgmisteks kategooriateks geimide ja punktide suhe ning viimaseks kaalukeeleks omavahelise kohtumise tulemus.