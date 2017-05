Manchesteri suurklubid annetasid tragöödia ohvrite toetuseks kopsaka summa

"Manchesteri punane ja sinine pool ühendavad jõud, et aidata linna, mis on mõlemale klubile olnud koduks üle 120 aasta ning mida on tabanud tragöödiga," seisis klubide ühisavalduses.

Esmaspäeval Manchesteri Arenal pärast USA poplaulja Ariana Grande kontserti toimunud pommiplahvatuses sai surma 22 ning vigastada vähemalt 64 inimest.