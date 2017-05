Spordimuuseum tähistab rattapidu pop-up-näituse ja eriüritusega

Muuhulgas saavad rattasõbrad näha Näha saab Vaderi esimest ja Lauri Ausi viimast võidusõiduratast, Colnago võistlusratast, millega olümpiavõitja Aavo Pikkus Montreali tänavail kihutamas, aga ka Lauri Ausi viimaseks jäänud võistlusratas. Lisaks erinevatele spordiratastele saab väljapanekul uudistada ka rattaid, mis on hoopiski erilised, näiteks tandemratast, millel sõitjad seljad vastamisi sõidavad, mis on eriti kõrged või mis on mõeldud kaubavedamiseks.

Näituse looja ja spordimuuseumi teaduri Rait Männiku sõnul on näitusel põnevat avastamist kõigil, keda rattad kõnetavad. „Oleme ainult selleks nädalavahetuseks kokku pannud valiku nii ajalooliselt kui oma käitumiselt ja välimuselt väga erilistest ratastest, et pakkuda suure rattapeo nautijatele ka pisut teistmoodi elamust,“ rääkis Männik pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on tegemist spordimuuseumi jaoks uudse lahendusega, luua näitus kõigest mõneks päevaks. „Toome oma kogudest välja rattad, mida igapäevaselt näha ei saa, selles mõttes on tegemist üsna eksklusiivse võimalusega.“

Näitus on avatud reedest pühapäevani.

Laupäeval saab Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ees end proovile panna „uuesti leiutatud“ ratastel ja uudistada trikivõistlust BMX-ratastega.

Huvilised saava kell 15 spordimuuseumi ees aadressil Rüütli 15 algaval üritusel vaadata, kuidas Tartu noored BMX-akadeemia kasvandikud võistlevad spetsiaalselt ürituse tarbeks kohale toodud obstaaklitel teineteisega mõõtu võtavad. Samal ajal saavad huvilised end ka isemoodi sõiduvahenditel proovile panna.

Spordimuuseumi turundusjuhi Toomas Koitmäe sõnul on koostöös BMX akadeemiaga korraldataval sündmusel põnev näha, kuidas noored trikiratturid piiratud maa-alal trikitamisega hakkama saavad. „Noored on lubanud kõikidele huvilistele ka lahti seletada, mida üks või teine trikk endast kujutab, ja eriti julged saavad võimaluse end ka ise proovile panna,“ selgitas Koitmäe.

Lisaks ekstreemspordile saavad kõik huvilised end proovile panna ka viguriga ratastel. „Siin võiks läbiv teema olla „rataste uuesti leiutamine“, ehk siis tekitame olukorra, kus ratas on nagu ratas ikka, aga käituvad teistmoodi.“ Näiteks saab ennast proovile panna tõukerattaga, mis vasakule juhtimisel keerab nina paremale ja vastupidi.

Koitmäe sõnul on sündmus heaks võimaluseks kõikidele rattafännidele toimuva rattavõistluse ajal ka teistmoodi elamuse saamiseks. „Asume trassi erinevatest punktidest umbes 100 meetri kaugusel, mistõttu on see heaks võimaluseks vahepeal väikese jalutuskäiguga Rüütli tänavalt läbi põigata, et siis kindlasti finiši ajaks tagasi õiges paigas olla,“ rääkis Koitmäe.