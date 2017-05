Klubijalgpalli pidupäeval saab publik oma tervist kontrollida

Haigla on esindatud oma rohevalge telgiga, kus õendustöötajad teostavad soovijatele erinevaid tervisemõõtmisi. Südamekeskuse õed mõõdavad veresuhkrut, vererõhku, kehamassiindeksi ja ümbermõõtu, lisaks on võimalik testida oma randmepigistuse tugevust ja võrrelda neid normidega. Lisaks jagatakse infot ITK-s pakutavate tervishoiuteenuste kohta, vastatakse huviliste küsimustele ning naised saavad end mammograafilisele sõeluuringule kirja panna. Samuti on võimalik saada toitumisalast nõu ning tutvuda esmaabi algtõdedega.

See on hea võimalus lasta kontrollida mitmeid esmaseid tervisenäitajaid. Kui sageli ei leita kiire elutempo kõrvalt aega, et arsti juurde minna, siis sellistel puhkudel võiks öelda, et tervisemõõtmised tuuakse nii-öelda koju kätte. Kui tulemused vihjavad võimalikule probleemile, saavad õed edasiseks juba täpsemaid soovitusi anda.

Klubijalgpalli pidupäeval algavad tegevused A. Le Coq Arena vahetuses läheduses juba hommikul kell 10, kui Nike Arenal pannakse pall mängu rahvuste karikavõistluste avaetapil. Seenioride karikavõistlustel algab 1. etapp tund aega hiljem EJLi jalgpallihallis.

Keskpäeval avatakse rahvusstaadioni kõrval festivaliala, kus tegevust jagub igas vanuses huvilistele. Toitlustuse eest hoolitseb Amps ja soodsate hindadega on müügil A. Le Coqi joogid. Saaremaa lihatööstus pakub esimesele tuhandele külastajale tasuta karbonaadi. Lapsed saavad lõbutseda batuutidel ja avatud on meisterdamise õpituba. Lisaks on festivalialal ka Betsafe täpsuslöökide ala ning Sportland Arenal toimub algusega kell 13 klubidevaheline Betsafe penaltilahing. Samuti on avatud jalgpalliturg. Klubijalgpalli pidupäeval leiab ka teist aastat järjest aset klubide publikuvõistlus, kus parimatele on väärtuslikud auhinnad.

Kell 13 antakse A. Le Coq Arenal avavile naiste karikavõistluste finaalile, kus kohtuvad Pärnu JK ja JK Tallinna Kalev. Meeste finaal Evald Tipneri karikale algab kell 16, kui võitja selgitavad FCI Tallinn ja Tartu JK Tammeka. Pääsmed on eelmüügis Piletilevis ja saadaval kohapeal.