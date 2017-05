U-18 vanuseklassi MVP Hendrik Eelmäe: tahan kodusest EM-ist osa saada!

Noormees on korvpalli mänginud alates esimesest klassist ning kuni tänase päevani pallinud ainult treener Raido Rebase käe all. Basket.ee vestles Eelmäega kaks päeva pärast final fouri.

Olid finaalmängus Viimsi vastu mehe eest väljas, sind oli jagus platsil tõesti igale poole. Kuidas ise finaalmängu ja kogu final fouri kokku võtad?



Finaal oli väga võitluslik mõlemalt poolt ja ma ütleks, et me võitsime just seetõttu, et me pidasime oma mänguplaanist kinni ja mängisime hingega.

Sinu lähematest ja kaugematest plaanidest - klubihooaeg on läbi, aga puhkuseks väga aega pole. Varsti hakkavad juba koondiselaagrid. Milliste mõtetega eesolevale suvele vastu lähed? Kodune EM ikkagi tulemas.



Tõepoolest. Puhkan veidi ja siis valmistun koondiselaagriteks. Proovin ennast koondisesse sisse võidelda ja kodusest EMist osa saada.



Pisut ehk vara aga kus näed end järgmisel klubihooajal? Alexela KML, esiliiga, välismaa?



Lõpetan sel aastal üheksanda klassi ja jätkan gümnaasiumiteed Tartus, kus ma leian, et mul on väga head võimalused ka mängijana edasi areneda. Võtan kõigepealt eesmärgiks koondisesse pääseda ja hiljem tegelen hooaja plaanidega.