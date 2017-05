Harju rallil jätkub ka noorte võidusõitjate karikasari

Eeloleval nädalavahetusel, 26.-27. mail, sõidetakse Harju- ja Järvamaa teedel Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp Neste Harju Rally. Järjekorras neljandale Harju Rallile on lisaks Eesti meistritiitlit püüdvatele sõitjatele startimas ka Estonian R2 Challenge arvestuses osalevad 17-26 aastased noored võidusõitjad.

Hooaja esimesele kruusarallile on end registreerinud 12 R2 klassi võistluspaari kuuest riigist. Klassi liidritena stardivad võistlusele lätlased Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2), kes võtsid klassivõidu hooaja avarallil Aluksnes.

Parimate eestlastena hoiavad punktiarvestuse teist kohta Oliver Ojaperv – Jarno Talve (Ford Fiesta R2), kellele järgnevad Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2). Lisaks eelpool nimetatud meestele on Neste Harju rallil starti tulemas Kristen Kelement – Timo Kasesalu (Citroen C2), Kaspar Kasari – Hannes Kuusmaa (Peugeot 208 R2), Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2), Kenneth Sepp – Tanel Kasesalu (Ford Fiesta R2T), Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ning kahe möödunud hooaja Eesti juunioride meistrid Miko Niinemäe – Martin Valter (Ford Fiesta R2T), kellele see on heaks testiks enne kolme nädala pärast eesootavat Sardiinia MM-rallit.

Lisaks Sesksile ja Malnieksile on Estonian R2 Challenge teisele etapile välisvõistlejatest startimas britid William Butler – Aaron Johnston (Ford Fiesta R2), soomlased Taisko Lario – Tatu Hämäläinen (Peugeot 208 R2) ning Venemaa/Ukraina duo Aleksander Kuryavtsev – Volodymir Korsia (Peugeot 208 R2).

R2 klass, kus kasutatakse esiveolisi kuni 1,6 liitrise vabalthingava mootoriga ja 1 liitrise turbomootoriga autosid, on olnud viimastel aastatel väga tiheda konkurentsiga ja sellest klassist on edasi liigutud rahvusvahelistesse sarjadesse. Võrdsuse huvides sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistlustel R2 autode klassis, mida rahvusvaheliselt nimetatakse Estonian R2 Challenge, DMACK rehvidega.

Kuna eesmärk on toetada sõitjate osalemist kas JWRC või ERC Junior klassides, on auhinnaraha võitmisel vanusepiiranguks 17-26 eluaastat. Estonian R2 Challenge on avatud ka välisvõistlejatele.

Estonian R2 Challenge auhinnafond on tänavu 32 000 eurot. Estonian R2 Challenge peaauhind on 28 000 eurot, mis on mõeldud toetamaks osalemist neljal kas ERC Junior või JWRC etapil 2018. aastal. Teine koht saab auhinnaraha 3000 eurot ja kolmas 1000 eurot.

Rahvusvaheline koostöö ERC ja EAL vahel suurendab auhinnafondi väärtust 46 000 eurole, pakkudes noortele sõitjatele mitmeid suurepäraseid võimalusi eesmärgiga aidata jõuda neil rahvuslikult tasemelt maailma tasemele.

ERC poolt on noortel võimalus sel teel läbida 3 astet: ERC Junior Experience koolitusprogramm, ERC Junior U27 meistrivõistlused (R2 autod) ja ERC Junior U28 meistrivõistlused (R5 autod).