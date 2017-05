VIDEO | Kas Anett Kontaveit on tulevane top20 mängija?

Rahvusvahelist naiste tipptennist korraldav WTA postitas oma Twitteri kontole video rubriigis "On the rise" ehk "Tõusuteel", kus tutvustatakse eestlanna Anett Kontaveidi hiljutist kerkimist maailma teravaima tipu kandadele.

Aprilli keskel WTA edetabelis 99. kohal olnud Kontaveit teenis kolme järgmise turniiriga tabelisse juurde 495 punkti, kui jõudis Bielis finaali ning Stuttgardis ja Roomas veerandfinaali. 22. mail oli 21-aastane eestlanna kerkinud juba tabelis 52. kohale.

Seejuures on esitatud küsimus, kas Kontaveit on tulevane WTA edetabeli top20 mängija. Enamik postituse kommenteerijaid usub, et eestlanna 20 hulka ka jõuab.

Kontaveit saab oma head vormi edasi realiseerida suure slämmi turniiril Prantsusmaal, kus juba reedel loositakse põhitabelis esimese ringi paarid. Esimestes kohtumistes pannakse pall mängu pühapäeval.