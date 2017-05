Tšehhi korvpalli valitsev Nymburk võitis juba 14. järjestikuse tiitli

Kahest mängust koosnenud finaalseerias sai põhiturniiril 32-st mängust vaid ühe kaotuse saanud Nymburk BK Decinist jagu mõlemas kohtumises. Avamäng võideti 82:71 ja teine kohtumine 70:56.

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Kuuba ääremängija Howard Sant-Roos, kes viskas teises kohtumises 21 punkti ja hankis 8 lauapalli. Ameeriklasest mängujuht Eugene Lawrence toetas teda 15 silma ja 5 korvisööduga.

Nymburki tõus Tšehhi korvpalliliiga tippu algas hooajal 2002/03, kui tolleaegsele tugevaimale klubile Opravale hakati finaalseerias tugevasti vastu ja kaotati alles otsustavas seitsmendas mängus.

Alates hooajast 2003/04 on Nymburk olnud troonil kõigutamatu ning põhiturniiridel on nende aastate jooksul kaotatud vaid üksikuid kohtumisi (14 aasta jooksul on võitude kaotuste suhe (414-21).

Finaalseeriates pole kaotusekibedust tunnistatud viimasel kuuel aastal (19-0).