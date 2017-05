Mourinho: see võit on minu karjääri kõige olulisem

Unitedi kuulus peatreener Jose Mourinho ütles pärast kohtumist pressile, et võidu võtmeks oli tema meeskonna hoolikas ettevalmistumine ning vastase tundmaõppimine.

"Ma olen väga alandlik, kui ma finaalis mängin. Ma austan vastast ning õpin neid tundma. Üritan oma mängijatele selgeks teha, et vastast tuleb austada, kuid samas tuleb mõista nende nõrku külgi," vahendas Reuters Portugali treeneri analüüsi.

"See on minu elu kõige olulisem trofee, kuna see viimane, mis ma võitnud olen. Kõige värskem võit on alati kõige olulisem. Selline on minu vaade asjadele," lisas Mourinho.