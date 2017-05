Purje koduklubi rikkus Aksalu nullimängu esimesel lisaminutil

SJK asus võõral väljakul matši 13. minutil Johannes Laaksoni väravast juhtima. Kogu kohtumise SJK väravasuul seisnud Aksalu mängiti üle alles kohtumise esimesel lisaminutil, mil skoori tegi vahetusest sekkunud Joni Makela. Sarnaselt Aksalule mängis 90 minutit ka Purje, kirjutab Soccernet.ee.

Koduväljakul mänginud VPS jäi Ilvese vastu kaotusseisu 70. minutil Emile Tendengi tabamusest ning lõppskoori 0:2 vormistas 84. minutil Ariel Ngueukam. Eelmises mängus omavärava löönud Jürgenson vaatas tänast matši varumeeste pingilt, Meerits sai kirja täismängu.

KuPS ja VPS on mõlemad kogunud 14 punkti ning paiknevad liigatabelis vastavalt teisel ja kolmandal positsioonil, kuid KuPS on pidanud ühe kohtumise vähem. SJK on 12 silmaga viiendal kohal.