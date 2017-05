Andy Murray tunnistas motivatsiooniprobleeme

Meeste tennise maailma esireket Andy Murray lausus avalikult, et tal on viimasel ajal enda motiveerimisega raskusi.

Murray väisas Pariisis üht promoüritust koos Prantsusmaa judotähe Teddy Rineriga, kes on meeste raskekaalu aastaid valitsenud ja avaldas talle tunnustust, et on suutnud nii kaua tipus püsida.

"Eelmise aasta lõpul tõusin esireketiks ja tänavu on olnud perioode, kus mul on raske end motiveerida ja uusi eesmärke leida," ütles šotlane.

Murray selle aasta võiduprotsent on vaid veidi üle 70, mis on maailma esireketite seas halvim aasta alguse näitaja pärast Pete Samprast 1999. aastal. Sellegipoolest loodab ta, et Prantsusmaa lahtisteks olukord paraneb.

"Suure Slämmi turniiridel olen ma viimase seitsme-kaheksa aasta jooksul alati tahtnud endast parimat anda ja mängida oma parimat tennist ning nii on ka nüüd," jätkas Murray. "Ma tunnen Suure Slämmi turniiride eel alati lisamotivatsiooni, kui olen eelnevalt halvasti mänginud.

Oma karjääri halvimaks perioodiks ei nõustunud ta oma praegust situatsiooni siiski nimetama. "Ma olen maailma esireket. Olen olnud kehvemas seisus. Mul oli väga raske siis, kui käisin seljaoperatsioonil. Nooremana oli mul palju kehvemaid hetki kui praegune."

"Viimased kuud on olnud rasked, aga ma loodan, et asjad muutuvad ja need muutused algavad juba Pariisis," jätkas äsja 30-aastaseks saanud šotlane, kes pole Roland Garrosi väljakutel veel triumfeerinud.