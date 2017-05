Varrak: Kalev/Cramo treenerina mandumist ei teki, VTB-s olla on privileeg

Nüüd on juba kaks päeva sellest möödas ja alati on meil kokkuvõtete tegemise aeg olnud. Räägi kõigepealt, kas treenerina eristus see aasta sinu jaoks eelmisest viiest mingil moel?

Iga aasta on eriline, aga lõppkokkuvõttes on muster üsna sarnane olnud juba viimased kolm-neli aastat. Eelarve on tsipa langusetrendis ja välismängijate virvarr ja nii edasi. Üldjuhul on ikkagi muster üsna sarnane.

Mis sinu jaoks sel hooajal rasket või keerulist oli? Oli teil üldse keerulisemaid või raskemaid momente?

Oli-oli. Isegi väga suured probleemid olid, ma arvan. Ei tundnud neid võite VTB-s ja see tekitas võistkonna sees pingeid. Pluss meie sisekliima mõni hetk, kui meil lumi maas oli, oli viimaste aastate üks kehvemaid. Mingi hetk jaanuari-veebruari paiku sai sellega tegeletud ja see läks paremaks... aga siis läksid Harper ja Veideman ära. Tõesti, väga raskeid aegu oli.

Millest see halb sisekliima tekkis. Olid needsamad VTB kaotused?

Ma arvan, et see analüüs ei mahu sul eetriaega sisse. Lühidalt kokku võttes: ma väga palju ikkagi süüdistan ennast. Ainuke asi, mis mängijate puhul häiris, oli see, et minu arust oli meil väga kihvt tagaliin, erinevad mängijad. Kõik oleks mänginud 20 minutit, oleks kõik happy'd. Aga see hoopis tekitas pingeid. Kõik tahtsid mängida 30 minutit ja visata 20 punkti. Aga paraku see nii ei ole. Huvitav ja hea tagaliin tekitas mulle teisest küljest hoopis probleeme.

Kuidas enda tööga tervikuna sel hooajal rahule jääd?

Tuleb tõele au anda, et vaatame resultaate üldjuhul VTB järgi. Saime viis võitu ja ei saa rahule jääda. Eesti meistritiitel on meie puhul ikkagi kohustus ja sellega tulime toime. Aga VTB-s oli meie satsil potentsiaali mitte küll play-off'i, aga kümne võidu juurde. Aga nii see ei läinud ja ikkagi - kes on süüdi - treener. Tuleb olla enesekriitiline jah.

Kui palju oled meeskonnajuhtidega rääkinud sellest, mis edasi saab? Või seisavad need jutud alles ees?

Ametlikud jutud seisavad ees, aga sellised mõtted on omanikel. Aga nagu nad ütlesid, laseme natuke seedida ja siis istume maha ja arutame. Aga ma usun, et meedia kuuleb sellest viimasena. Üldjuhul on elu näidanud, et Cramol komplekteerimine ja otsuste tegemine venib suvesse. Meie omakeskis istume kindlasti üsna pea maha ja arutame, kuidas oleks õige edasi minna.

Siis vähemalt on esialgsed mõtted selle hooaja seoses kuidagi teistmoodi või sama rada?

Nagu ütlesin, iga aasta on erinev. Üldjuhul ikkagi jah, mingid tendentsid on ikkagi samad. Lõppkokkuvõttes võid mõelda ja unistada suurelt, aga kui reaalselt rahakott ei luba seda teha, siis sul pole midagi teha. Proovime selle rahakotiga võtta antud hooajast maksimumi. Mõnikord õnnestub see paremini, mõnikord vähem. Mõtted on ka treenerite suunas - mitte, et neil minu vastu midagi oleks, aga saame arutada-analüüsida, kuidas oleks klubil kõige parem edasi minna.

Kas Alar Varrak jätkab Kalev/Cramo peatreenerina?

See ongi see, et minu leping saab 31. mail läbi ja meil on ülemustega selline hea suhe, et arutame asjad läbi ja vaatame, kuidas edasi minna. Kui neil on mõni hea visioon, siis mina ei hakka kümne küünega tööst kinni hoidma. Samas on nad mulle öelnud, et nad on ikkagi mu tööga rahul, olenemata sellest, et mõni võit jäi VTB-s ja Balti liigas puudu.

Kas Alar Varrak tahaks jätkata Kalev/Cramo peatreenerina?

No kindlasti! Ma sinu saateski ütlesin seda, et minu arust osad mängijad isegi ja üldse ümberringi inimesed... mina ütlen, et VTB-s mängimine ja olla seal peatreener on privileeg. Kui seda võimalust sulle pakutakse, tuleb igal juhul vastu võtta. Väga palju on maailmas töötuid häid treenereid, väga palju on mängijaid, kes vääriks seal mängimist, aga ei saa. Ma arvan, et meile kõigile on see meie mastaabis privileeg.

Kui iseennast natuke vaatad - see oli sul nüüd neljas meistritiitel peatreenerina, sa oled nüüd viis aastat peatreenerina suurt mängu mänginud -, milles võiksid peatreenerina veel areneda või kuidas ennast analüüsiksid?

Ma kindlasti seda nüüd sulle ei ütle. On teatud asju küll, mida saaks paremini teha. See tulebki ajaga, kogemusega ja nii edasi. Treeneril peab olema kohanemisvõime. Vahepeal sa ei saa teha neid asju, mida tahaksid teha. Pead vaatama teatuid mängijaid ja nii edasi. On küll asju, aga ma ei ütle, mida saaksin paremini teha.

Gert Kullamäe, kes oli ka pikka aega ametis olnud, lahkus eile Tartu Ülikooli peatreeneri kohalt. Oled sa mõelnud oma aja jooksul, mis on mingis mõttes Euroopas tavatult pikk, mõelnud, et sa ükskord ei manduks?

Jälle pean tulema tagasi sinna, et see on privileeg. Miks Eesti klubid on natuke vastu sellele, et Cramole tehakse erandeid. Nad tahavad mängida Cramoga võimalikult palju. Sama on meil igal aastal VTB-s. Mida rohkem sa tugevamate ja suurematega mängid, seda rohkem sa arened. Mina treenerina individuaalselt kui ka kogu klubi ja võistkond. Usu mind, Kalev/Cramo treenerina ei teki sul mitte mingisugust rutiini ega mandumist. On sarnaseid mustreid, aga uut ja huvitavat on igal aastal.