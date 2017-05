VIDEOD | Uruguai ja Sambia tagasid U-20 MM-il edasipääsu

Lõuna-Koreas peetavatel jalgpalli U-20 maailmameistrivõistlustel tagasid koha 16 tugevama seas Uruguai ja Sambia, kuid raskustes on Portugal.

Sambia võitis C-alagrupi avaringis Portugali 2:1 ja täna teises ringis ka Iraani 4:2 ning jätkab kahe vooru järel täiseduga. Esimese matši kaotanud Portugal ei võitnud ka täna, sest kohtumises Costa Ricaga tuli leppida 1:1 viigiga.

Kahe vooru järel on kuue punkti peal olev Sambia edasipääsu taganud, järgnevad Iraan kolme, Portugal ja Costa Rica ühe punktiga. Edasi pääsevad kaks paremat ja kuue alagrupi peale neli paremat kolmanda koha omanikku.

D-alagrupis on kõige edukamalt alustanud Uruguai, kes avavooru 1:0 võidule Itaalia üle lisas täna 2:0 võidu ka Jaapani vastu. Itaalia alistas Lõuna-Aafrika Vabariigi 2:0 ja on kolme punktiga teine. Kolme punkti peal on ka Jaapan, kuid aafriklased jätkavad nulliga.

A-alagrupist on praeguseks koha 16 seas taganud võõrustaja Lõuna-Korea ja B-alagrupist Venetsueela. Vanuseklassi ajaloo edukaim Argentina on aga A-grupis kaotanud mõlemad senised matšid: 0:3 Inglismaale ja 1:2 Lõuna-Koreale.

Kahe aasta eest Uus-Meremaal peetud turniiril tuli U-20 maailmameistriks Serbia, kes sai finaalis jagu Brasiiliast. Kumbki võistkond sel finaalturniiril ei osale.