Kuressaare jalgpallur hakkas rallisõitjaks ja tahab WRC-sse

"Jalgpall jääb vähemalt antud aastal tahaplaanile, aga puutsasid päris varna veel ära ei riputa," rääkis Aleks Lesk, vahendab Saaremaasport.ee. "Autorallit on Eesti mastaabis aastas piisavalt vähe, et selle kõrvalt ka jalgpalli jõuaks mängida. Uuel aastal üritan taas esindusvõistkonna kaitseliinis olevatele meestele konkurentsi pakkuda.”

Chrislin Sepp ja Aleks Lesk hakkavad sõitma Eesti autoralli meistrivõistlustel Honda Civic Type-R-iga klassis EMV5. Aleks Lesk tunnistas, et neiu kõrval kaardilugejana istumine temas kompleksi ei tekita ja usaldab oma paarilist täielikult.

"Chrislin on üks Saaremaa kiiremaid tüdrukuid autoroolis," märkis ta. "Kuna ma tean Chrislinit juba pikki aastaid, siis oli ta teadlik, et kaardilugemine on minu lapsepõlve unistus. Nüüd, kui tal uue hooaja eel kaardilugejat polnud, pakkus ta võimaluse minul enda kõrval koht sisse võtta. Ma ei lasknud kaks korda küsida."

Samas tunnistas Aleks Lesk, et kogemused on tal suhteliselt väikesed, teooria on selge ja erinevate katsete legende on ta vihikusse ümber kirjutanud juba mitu-mitu aastat. "Olen ka paaril korral metsas lugeda saanud nii, et päris võõras see tegevus pole," tõdes ta. "Autoralli kui ala ise on muidugi väga tuttav, sest väiksest peale on ralli olnud alati number üks ja ilma selleta kuidagi läbi ei aja."

Uue noore rallipaari debüüt toimub juba Harju rallil. Aleks Leski sõnul saab see olema väga korralik katsumus kohe esimeseks võistluseks nii, et eesmärk on kindlasti ralli lihtsalt lõpetada ja tuleviku tarvis kõvasti kogemusi saada.

"See hooaeg ongi heaks õppimise aastaks," lausus värske kaardilugeja. "Suures plaanis julgen unistada suurelt, tahaksin kaardilugejana lugeda kunagi ka WRC sarjas ehk maailmameistrivõistlustel. Tee sinna on pikk, aga kõik on võimalik!"