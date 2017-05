Simona Halepi võimalused Prantsusmaa lahtistel osaleda on 50-50

Eelmisel turniiril Roomas teiste hulgas ka Anett Kontaveidi alistanud rumeenlanna tegi Itaalias viga oma hüppeliigesele, mis ei pruugi aasta teiseks Suure Slämmi turniiriks paraneda.

25-aastane Halep kirjutas oma Instagrami kontol, et uuringud näitasid ühe sideme rebenemist, kuid sellegipoolest läks ta juba varakult Pariisi ja loodab kiiresti terveneda. "Arstid ütlevad, et hetkel on võimalused 50-50, kuid olen alates laupäevast jõudsalt paranenud," jätkas kolme aasta eest Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud rumeenlanna.

Halepit peeti Prantsusmaa lahtistel üheks peamiseks favoriidiks, sest tippmängijatest ei osale turniiril endised maailma esireketid Serena Williams, Viktoria Azarenka ja Maria Šarapova.

Hiljuti võitis rumeenlanna kõrgetasemelise turniiri Madridis, kuid pidi Itaalia lahtiste finaalis tunnistama ukrainlanna Elina Svitolina paremust.